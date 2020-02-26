جدول مباريات اليوم الأربعاء 26-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 عدة مباريات أبرزها مبارتي في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، والبداية من إسبانيا حيث يستضيف ملعب “سانياجو بيرنابيو” مباراة نارية ومثيرة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

وفي فرنسا يستقبل ملعب “غروباما ستايديوم” مباراة مثيرة بين ليون ويوفنتوس وتنطلق صافرة بداية اللقاء في نفس توقيت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي حيث تنطلق أولى مباريات إياب دور الـ32 الإقصائي اليوم، بمواجهة سبورتيج براجا البرتغالي وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي وتنطلق المباراة في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، وتستأنف باقي المباريات غدًا الخميس.

وتلعب 7 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونتشب”، أبرزها مواجهتي فولام وسوانزي سيتي حيث تبدأ لمباراة في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، بينما تبدأ المباراة الثانية بين ريدينج وويجان في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

ويستضيف ملعب “ماراكانا” بالبرازيل مواجهة فريقي فلامنجو وإنديبندينتي ديل فال الإكوادوري في كأس ريكوبا سودأميريكانا، ويلتقي في هذه البطولة بطل كوبا سوداميريكانا وبطل الليبرتادورس، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26-2-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة – ذهاب دور الـ16

ريال مدريد – مانشستر سيتي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

ليون – يوفنتوس الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة – إياب دور الـ32

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سبورتينغ براجا – جلاسكو رينجرز 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ35

ميلوول – برمنغهام سيتي الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

فولهام – سوانزي سيتي الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

شيفيلد وينزداي – تشارلتون أثلتيك. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

ميدلزبره – ليدز يونايتد. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

هال سيتي – بارنسلي الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

بلاكبيرن روفرز – ستوك سيتي الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

ريدينج – ويجان أثليتيك. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس الإتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة – الجولة الـ2

بي.إس.إم. ماكاسار (إندونيسيا) – شان يونايتد (ميانمار). الساعة 8:30am بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس4

كايا (الفلبين) – تامبينس روفرز (سنغافورة). الساعة 11:00am بتوقيت جرينتش.

خوجند (طاجيكستان) نيفتشي – (قيرغيزستان) الساعة 11:00am بتوقيت جرينتش.

بنغالورو (الهند) – مازيا (جزر المالديف) الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري العراقي الممتاز والقنوات الناقلة – الجولة الـ3

الشرطة – امانة بغداد الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة الكأس 1 و العراقية الرياضية.

مباريات الدوري السوداني والقنوات الناقلة – الجولة الـ21

حي العرب بورتسودان – المريخ الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات ريكوبا سودأميريكانا والقنوات الناقلة – مباراة الإياب

فلامينغو (البرازيل) – إنديبندينتي ديل فال (الإكوادور) الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة – الدور التأهيلي الـ3