رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يستهدف خطف نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يستهدف خطف نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم إيكاردي

وأكدت صحيفة "الديسمارك" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان والمعار لصفوف نادي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى ان رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع إيكاردي في الصيف القادم جاءت بناءا على طلب من زين الدين زيدان مدرب الفريق الذي اظهر إعجاب شديد باللاعب.

انضمام إيكاردي إلى باريس سان جيرمان

وانضم إيكادري إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي إنتر ميلان.

Advertisements

ويملك نادي باريس سان جيرمان بند في عقد إيكاردي يسمح لهم بشراء عقده بشكل نهائي في نهاية الموسم مقابل 70 مليون يورو وقد أظهر النادي بالفعل إعجابه بقدرات اللاعب.

ولكن ذكرت الصحيفة أن ماورو إيكاردي لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن البقاء مع باريس سان جيرمان أم العودة إلى إنتر ميلان أو خوض تجربة جديدة وسيحسم موقفه في نهاية الموسم الجاري.

الأندية التي ترغب في ضم إيكاردي

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم إيكاردي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي يوفنتوس.

مشاركات إيكاردي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك ماورو إيكاردي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع هدفين آخرين.