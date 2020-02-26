شكرا لقرائتكم محمد شبانة عن غلاف الأهرام الرياضي: كل واحد ونيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شبانة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "موقف الزمالك في مباراة الأهلي أمس لم يكن مرضيا، إدارة الأبيض بكاملها مسئولة عن المشهد.

واردف: الغلاف في أي مجلة عبارة عن فكرة ، تعمدت وضع كلمة الرجال على الغلاف.

واضاف: الفكرة جائتني وأنا في السيارة وقت هطول الأمطار، فالغلاف لم يتضمن لفظا خارجا أو أي تجاوز ضد أي طرف.

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وأكد: الذي رأى الغلاف مسيء هو من رأى أن موقف الزمالك أمس مسيء، أنا اخر واحد يمكن اتهامه بإثارة التعصب.

وأردف: من يقوم بمواقف سلبية تهين الكرة المصرية هو من يثير التعصب وليس أنا.

وأشار: يمكنني قول كلمة "المنسحبين" مكان النقاط على غلاف الأهرام الرياضي

واتم كلماته: نحن لا نهين أحد لكن نحرص على خروج الفكرة بشكل بسيط للقراء.