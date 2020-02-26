شكرا لقرائتكم شادي محمد: كهربا اتظلم وشيكابالا تجامل في عقوبات السوبر.. وانسحاب الزمالك "حاجة تكسف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادي محمد، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن ما فعلوه لاعبي الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك في وجود اللاعبين الكبار. وتابع شادي محمد في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يعاني من غياب القائد داخل الملعب" أضاف: "شيكابالا اجرم بارتكابه فعل فاضح في السوبر، فهو تجامل، أما عن كهربا فمن وجهة نظري أنه اتظلم". Advertisements أوضح شادي محمد، إن ما فعله الزمالك أمام الأهلي في القمة عار على القمة المصرية، وانسحاب الزمالك أمام الأهلي حاجة تكسف وعار على الكرة المصرية" اردف: "قرار محمود الخطيب بمنع التعليق عن السوبر والقمة رائع"

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