شكرا لقرائتكم صن داونز: لدينا 10 شرائط لمباريات الأهلي.. وهزيمة الخمسة لن تتكرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ان المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، درس النادي الأهلي بقوة.
تابع خالد علي في تصريحات تلفزيونية: "ندرس الأهلي من قبل إجراء القرعة وتوقعنا مقابلته مجددا، ولدينا 10 شرائط للأهلي وندرسه بقوة"
وأضاف: "أزمة القمة بانسحاب الزمالك لا تشغلنا فلدينا مباريات مسجلة عديدة للأهلي، أما عن هزيمة الخمسة فإنها لن تتكرر"
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