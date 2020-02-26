«ملخص المبارة»..."برشلونة" و "نابولي" تعادل يؤجل الحسم إلى موقعة الإياب بـ "الكامب نو"

حقق فريق برشلونة تعادل صعب بنتيجة1-1 مع مضيفه "نابولي" في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تقدم نابولي عن طريق لاعبه "درايس ميرتينز" في الدقيقة 30، وتعادل "أنطوان جريزمان" لبرشلونة في الدقيقة 57.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في 18 مارس المقبل، بملعب "كامب نو"، في لقاء الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي.
وتعرض "أرتور فيدال" لاعب برشلونة المباراة للطرد قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد حصوله علي إنذارين متتاليين.
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