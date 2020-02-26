دوري نسائي لكرة القدم في السعودية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلنت السلطات السعودية إطلاق أول دوري في كرة القدم للسيدات، على أن يبدأ الشهر المقبل في ثلاث من مدن في المملكة التي تشهد حملة انفتاح اجتماعي متسارعة يقودها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن رئيس الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع" خالد بن الوليد آل سعود عن إطلاق "دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي"، حسبما أفادت صحيفة "الرياضية" الحكومية.

وأوضح أنّ الموسم الأول من الدوري سيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق، وأشار إلى أنّه سيقام في كل من الرياض وجدة والدمام وسيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية.

وتابع أن ذلك سيتبعه مباراة نهائية سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. وأكّد أنه سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) للفريق الفائز.

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وأعلن الاتحاد توفير ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في آذار/مارس مع "وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة".

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن المديرة التنفيذية للاتحاد شيماء الحصيني قولها إن "تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه، مثل دوري كرة القدم للسيدات الذي له انعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية".

وتشهد البلاد انفتاحا اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق، علما ان الرياض لا تزال تواجه اتهامات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بقمع ناشطات قدن لسنوات حراكا يدعو لتغيير وضع النساء في المملكة.