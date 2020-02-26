فوز الرفاع البحريني على الجزيرة الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي

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تغلب الرفاع البحريني على مضيفه الجزيرة الأردني 2-صفر الثلاثاء على ستاد عمان الدولي وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتقدم الرفاع بهدف مبكر سجله على الحرم (8)، ثم انتظر حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لإضافة الثاني عبر محمد السولا.
وبهذا الفوز افتتح الرفاع رصيده بثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن القادسية الكويتي وظفار العماني التي أرجئت مباراتهما المقررة الثلاثاء أيضا على ملعب الأول بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما بقي الجزيرة من دون نقاط في المركز الأخير.
وشهدت الجولة الأولى فوز ظفار على الجزيرة 1-صفر والقادسية على الرفاع 2-1.
وتشهد الجولة الثالثة مواجهة القادسية مع ضيفه الجزيرة والرفاع أمام ضيفه ظفار في 9 آذار/مارس القادم.
أهداف المباراة:
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