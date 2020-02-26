تأهل بارتي وكفيتوفا وجابر وخروج كينين ومرتنز من دورة الدوحة

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بلغت الأسترالية آشلي بارتي والتشيكية بترا كفيتوفا المصنفتان أولى وثامنة تواليا الدور ثمن النهائي من دورة الدوحة، أولى دورات البريميير الخمس البالغ مجموع جوائزها المالية 3,240,445 مليون دولار، وذلك بفوزهما على الألمانية لاورا سيغيموند 6-3 و6-2 والإسبانية كارلا سواريز نافارو 4-6 و6-3 و6-صفر تواليا الثلاثاء.

وعلى غرار المصنفات الست الأوليات الأخريات، أعفيت بارتي من الدور الأول وقد احتاجت الثلاثاء الى ساعة و13 دقيقة لتخطي عقبة سيغيموند بعدما نجحت في كسر إرسال الألمانية خمس مرات خلال اللقاء.

وتبحث بارتي عن لقبها الثاني في 2020 بعد الذي توجت به في دورة أديلايد خلال كانون الثاني/يناير الماضي على حساب الأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وتعويض خيبة انتهاء مشوارها في بطولة أستراليا أمام جماهيرها عند نصف النهائي على يد الأميركية الشابة صوفيا كينين التي أكملت الإنجاز وتوجت لاحقا باللقب.

لكن يبدو أن اللقب الأسترالي الكبير أثر على ابنة الـ21 عاما التي انتهى مشوارها الثلاثاء في الدوحة عند الدور الثاني بخسارة المصنفة سادسة أمام الأوكرانية ياستريمسكا 3-6 و6-7 (4-7)، فخرجت عند العقبة الأولى (أعفيت من الدور الأول) للمشاركة الثانية تواليا بعد أن منيت بنفس المصير في دورة دبي الأسبوع الماضي.

وتلتقي ياستريمسكا في الدور المقبل الإسباني غاربيني موغوروتسا الفائزة على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بسهولة تامة 6-1 و6-2.

وعلى غرار بارتي، أعفيت كفيتوفا التي توجت بلقب الدوحة عام 2018 على حساب موغوروتسا، من الدور الأول وقد نجحت في تخطي العقبة الأولى المتمثلة بسواريز نافارو، محققة فوزها السابع على بطلة الدوحة لعام 2016 من أصل 13 مواجهة بينهما، إحداها كانت في العاصمة القطرية بالذات عام 2015 في ربع النهائي حين خرجت الإسبانية منتصرة بثلاث مجموعات.

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وتلتقي بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 ووصيفة أستراليا المفتوحة العام الماضي في الدور المقبل اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، وذلك بعد فوز الأخيرة على التشيكية الأخرى باربورا ستريكوفا بسهولة 6-1 و6-2.

وتأمل كفيتوفا أن تكرر ما حققته أمام سواريز وأن تكسر التعادل المسيطر على مواجهاتها المباشرة مع أوستابنكو من خلال تحقيق الفوز الرابع عليها من أصل سبع لقاءات بينهما.

وتأهلت الى ثمن النهائي وللمرة الأولى في سادس مشاركها لها التونسية أنس جابر بفوزها على الأميركية جنيفر برايدي 6-4 و6-3، لتواصل بالتالي البناء على الانجاز الذي حققته الشهر الماضي بوصولها الى الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا قبل الخروج على يد كينين.

وتخوض جابر في مباراتها المقبلة اختبارا صعبا ضد بطلة 2017 التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثالثة والتي تغلبت بدورها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-صفر.

كما تأهلت السويسرية بيليندا بنشيتش الرابعة بفوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-4 و4-6 و7-6 (7-4)، والبيلاروسية آرينا سابالينكا التاسعة بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 7-5 و2-6 و7-5، والروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا بفوزها على البولندية إيغا سوياتيك 6-2 و6-2، والصينية ساي ساي جينغ بفوزها على الروسية الأخرى فيرا زفوناريفا بطلة 2011 بنتيجة 7-5 و6-1، والكازخستانية إيلينا ريباكينا بفوزها على البلجيكية أليسون فان يوتفانك 5-7 و6-2 و7-6 (10-8).

وكانت البلجيكية إيليز مرتنز توجت بلقب الدوحة العام الماضي على حساب الرومانية سيمونا هاليب، لكنها تنازلت عن اللقب بخروجها من الدور الثاني بعد خسارتها أمام الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-4 و3-6 و2-6.