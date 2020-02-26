تستسيباس إلى الدور الثاني في دورة دبي

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استهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مشواره في دورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزه على الاسباني بابلو كارينيو بوستا 7-6 (7-1) و6-1 في غضون 94 دقيقة الثلاثاء.

واعترف تسيتسيباس، المصنف ثانيا في دبي، بانه كان متعبا لا سيما بانه توج قبل يومين فقط بطلا لدورة مرسيليا الفرنسية قبل ان يتكبد مشقة السفر الى دبي في رحلة طويلة.

وقال في هذا الصدد "دخلت المباراة وانا متعب. كنت مستاء من نفسي وكان يتعين علي ان احتفظ بالحيوية قدر الامكان. كانت المباراة صعبة بالنسبة الي من الناحية البدنية".

واضاف "حاولت المحافظة على هدوئي وعدم الاعتراض كثيرا وبالتالي كان يتيعن علي ادارة المباراة بشكل مختلف. احاول ان العب بطريقة ذكية لا سيما في بعض مراحل المباراة".

وتبادل اللاعبان كسر الارسال مرة واحدة في المجموعة الاولى التي انهاها النجم اليوناني الصاعد بعد شوط فاصل حسمه بسهولة.

ولم يجد تسيتسيباس اي مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية ففاز بها بسهولة.

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وكان تسيتسيباس بلغ نهائي دورة دبي العام الماضي وخسر امام السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لعملية جراحية في ظهره وسيغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية.

وحقق الفرنسي بونوا بير مفاجأة بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز سابقا، 2-6 و7-5 و7-6 (7-1).

وكان سيليتش في طريقه الى الفوز بعد ان فاز بالمجموعة الاولى ثم تقدم 5-3 في الثانية، لكن الفرنسي نجح في كسر ارسال منافسه في الوقت المناسب ثم فاز بثلاثة اشواط تواليا معادلا الارقام.

وظلت الكفة متكافئة في الثالثة الى ان فاز بها بير بعد شوط فاصل 7-1.

بدوره، حقق البريطاني دان ايفانز المفاجأة ايضا بفوزه على الايطالي فابيو فونينني المصنف رابعا والذي يشارك في دورة دبي للمرة الاولى، 3-6 و7-4 و7-5.