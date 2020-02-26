الإسباني غاريدو مدربا جديدا للوداد البيضاوي المغربي

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الدار البيضاء: تم، الثلاثاء، بمركب محمد بن جلون بالدار البيضاء تعيين الإسباني خوان كارلوس غاريدو مدربا جديدا لفريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، خلفا للمدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر.

وذكر الفريق المغربي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيبسوك" أن غاريدو سيباشر مهامه من خلال تسيير المعسكر التدريبي المقام حاليا للفريق البيضاوي، وذلك استعدادا لمباراة ذهاب ربع نهائي عصبة أبطال إفريقيا، التي ستجمعه الوداد بنجم الساحل التونسي، السبت المقبل، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويعد غاريدو ثالث مدرب يقود الوداد الرياضي خلال الموسم الجاري، بعد الصربي زوران مانولوفيتش والفرنسي دوسابر.

ويتصدر الوداد الرياضي البطولة الاحترافية المغربية، إلى حدود الدورة 17 بـ33 نقطة، متبوعا بنهضة بركان في الرتبة الثانية بـ32 نقطة، ومولودية وجدة في الرتبة الثالثة بـ30 نقطة.