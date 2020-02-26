تعادل إيجابي: نتيجة مباراة برشلونة ونابولي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، المقام على ملعب ساو باولو بمدينة نابولي الإيطالية، في لقاء من المتوقع ان يكون بكامل الإثارة خاصة في ظل وجود جماهير الفريق الإيطالي المتحمسة بأرضية الملعب كما تعودنا دائماً في لقاءات الفريق الإيطالي على أرضية ميدانه.

ستلعب علي ملعب باولو، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حضور جماهيري سيصل لـ 50 ألف متفرج، وستنقل المواجهة عر قناة BEIN SPORT ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري علي محمد علي عبر القناة، وستكون هنالك تغطية مميزة للمواجهة عبر الشاشة.

يغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم كلاً من خوردي البا الظهير الأيسر وسيحل بدلاً منه فيربو، كما سيغيب كلاً من ثنائي الهجوم لويس سواريز وعثمان ديمبلي اللذان سيغيبان إلي نهاية الموسم الكروي، ويتشابه الفريقين أن كلا المدربيين سيلعبون المباراة الأولى لهم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تلك الليلة، فلمن ستكون الغلبه.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي