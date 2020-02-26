شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع يفصل عماد حمدي عن التدريبات الجماعية للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل عماد حمدى، لاعب وسط الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب، وذلك على هامش مران الفريق عصر اليوم الأربعاء، وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق إن ارتكاز الفريق يفصله أسبوع عن العودة للتدريبات الجماعية، وكان الجهاز الفنى قد منح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام بعد توديع بطولة الكأس وعدم تحديد موعد منافسات الدور الثانى لبطولة الدورى المحلى والتى يستهلها الفريق بمواجهة الجونة.

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على تنظيم مباراتين وديتين، استعدادا للمباريات الرسمية القادمة، ويواجه الدراويش نظيره أسوان الجمعة المقبل فى الرابعة عصرا بدلا من مواجهة الكهرباء الخميس قبل أن يلتقى فى الثانى من مارس المقبل فريق الإنتاج الحربى بالقاهرة، ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.