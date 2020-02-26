شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..طلائع الجيش يتدرب علي فترتين في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا وديا على نظيره أبو حماد الشرقية بهدف دون رد، سجله أحمد كابوريا في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري.

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ودخل الطلائع مغلق ببرج العرب بداية من الثلاثاء ٢٥ فبراير وحتى 29 من نفس الشهر استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى للدوري، التى يتطلع الفريق خلالها لتدشين رحلة تصحيح المسار بعد النتائج المتراجعة فى الدور الأول للمسابقة والتى وضعت الفريق فى المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من إجمالى 17 مباراة، واستقر عبد الحميد بسيونى على إقامة أربع مباريات ودية لتجهيز لاعبيه لانطلاق مباريات الدور الثانى والتى يستهلها الطلائع بمواجهة إنبى فى الخامس من مارس المقبل، ويحاول الجهاز الإدارى للفريق التنسيق مع الاندية لتحديد الاطراف الاخرى للمباريات الودية التى طلب بسيونى أن تكون متدرجة المستوى لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين قبل معمعة الدور الثانى.

على الجانب الآخر، وضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى برنامجا تأهيليا لمحمد أشرف روقة لاعب الفريق بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال مباراة اف سى مصر التى فاز بها الطلائع برباعية دون رد بالدورى، فيما نزع عمرو السيسى لاعب طلائع الجيش الجبيرة التى وضعها على قدمه بعد إصابته بالتواء فى الكاحل خلال أحد التدريبات، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، فيما يستعيد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل فى مواجهة انبى المقبلة بعدما غاب عن مباراة المقاصة بكأس مصر بداعى الإيقاف.

فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للطلائع على دراسة مباريات انبى قبل مباراة الفريقين معاً بانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية، ويضرب موعداً مع بيراميدز بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد