شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز عن حضور 30 ألف مشجع للأهلى: الجماهير فى بعض الأوقات تلعب دور "سلبى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتابع خالد علي في تصريحات تليفزيوينة : "مفيش طيران يوم الثلاثاء لذلك قررنا السفر يوم الإثنين لعدم تأخر الفريق".
وأضاف عن حضور 30 ألف مشجع للنادي الأهلي في استاد القاهرة : "الجماهير لا تلعب في المباراة وأكيد عامل محفز وقوي وقد تكون عامل سلبي على الأهلي".
وأشار المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إلي أن الفريق يفقد 2 من أهم لاعبيه أمام النادي الأهلي، مؤكداً أن الفريق جاء إلي القاهرة ب 26 لاعب ونستعد بقوة للمارد الأحمر والإصابات لن تؤثر على الفريق.
وكان بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، قد قرر الاكتفاء بخوض مران بدنى خفيف اليوم بصالة الألعاب الرياضية بمقر الإقامة في القاهرة بعد الوصول صباح اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض صن داونز مرانه الأول بالقاهرة غدا على استاد بتروسبورت في السابعة مساء، على أن يؤدى مرانه الوحيد باستاد القاهرة بعد غدٍ، الخميس، ويعود إلى بتروسبورت مرة أخرى يوم الجمعة لارتباط استاد القاهرة بمباراة الزمالك والترجي ليلة مباراته ضد الأهلي.
ووصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب أفريقي مطار القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، قادمة من جوهانسبرج، استعدادا لمواجهة الأهلي السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، وحرص بعض لاعبي الفريق على لعب الكوتشينة قبل السفر من جوهانسبرج للقاهرة.
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