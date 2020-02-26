شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز عن حضور 30 ألف مشجع للأهلى: الجماهير فى بعض الأوقات تلعب دور "سلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن ظروف الطيران وراء وصول صن دانز الى القاهرة مبكراً ، قبل مواجهة النادي الاهلي يوم السبت المقبل في الدور الربع النهائي لدوري ابطال افريقيا .

وتابع خالد علي في تصريحات تليفزيوينة : "مفيش طيران يوم الثلاثاء لذلك قررنا السفر يوم الإثنين لعدم تأخر الفريق".

وأضاف عن حضور 30 ألف مشجع للنادي الأهلي في استاد القاهرة : "الجماهير لا تلعب في المباراة وأكيد عامل محفز وقوي وقد تكون عامل سلبي على الأهلي".

وأشار المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إلي أن الفريق يفقد 2 من أهم لاعبيه أمام النادي الأهلي، مؤكداً أن الفريق جاء إلي القاهرة ب 26 لاعب ونستعد بقوة للمارد الأحمر والإصابات لن تؤثر على الفريق. Advertisements وكان بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، قد قرر الاكتفاء بخوض مران بدنى خفيف اليوم بصالة الألعاب الرياضية بمقر الإقامة في القاهرة بعد الوصول صباح اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر إقامتها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.