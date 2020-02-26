شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله والان مع تفاصيل الخبر
وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة الآن بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلي أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.
يذكر أن ، اتحاد الكرة قد قرر إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر .
وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد أنه يدعم أي قرار أخلاقي يصدر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم بما في ذلك إيقاف إمام عاشور الذي شارك معه في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.
وأضاف شوقي غريب في تصريحات تلفزيوينة قائلا " أنا أدعم أي قرار أخلاقي أو انضباطي يصدر عن اتحاد الكرة وإذا كان إيقاف إمام عاشور يسري على مستوى المنتخب فى الطبع لن أحاول ضمه للفريق" .
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.