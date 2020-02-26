شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته للقطع فى الإطارات.

وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة الآن بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلي أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن ، اتحاد الكرة قد قرر إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر .

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