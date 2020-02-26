شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بصحبة وكيل أعماله يتناولان الطعام بأعواد الأكل الصينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامى عباس، وكيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، "فيديو" بصحبته خلال تواجدهما فى المطعم وتناولهما إحدى الوجبات.





وظهر النجم محمد صلاح مبتسما مع رامى عباس الذى ظهر حزينا غير راضيا على نوعية الطعام، بينما كان صلاح ممسكا بأعواد الأكل الصينية الخشبية الشهيرة يتناول وجبته، وسط تسأل الجمهور حول ما تناوله نجم ليفربول.

يشار إلى جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، قال أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف الريدز الحالي، لا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز، على الرغم من تسجله 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقال كاراجر: "أعتقد أن صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي". وأضاف: "تعرض صلاح لتراجع في المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدًا 47 هدفًا كل موسم".

وتابع: "أعتقد أن ليفربول لديه ستة لاعبين على مستوى عالمي، وهم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو وصلاح". وقال: "إذا سألت مشجعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط في الخمسة الآخرين مقابل الكثير من الأموال، سيقولون لا، لكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر.. لهذا السبب أقول إنه لا يُقدّر حقًا".

وعادل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، السجل التهديفي للنجم الأوروجويانى لويس سواريز مع الريدز فى الدورى الإنجليزى.

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وأصبح محمد صلاح رابع أفضل هدافى ليفربول التاريخيين فى الدورى الإنجليزي، حيث سجل النجم المصرى 69 هدفا حتى الآن ليتساوى مع سواريز الذى سجل نفس العدد من الأهداف بقميص الريدز فى البريميرليج.

ويأتى محمد صلاح مع سواريز في المركز الرابع حيث يتقدمهم 3 نجوم هم: روبى فاولر فى الصدارة برصيد 128 هدفا، ثم ستيفن جيرارد الوصيف بـ120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا 118 هدفا.