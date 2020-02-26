شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن تأخير عقوبات الزمالك : العدالة البطيئة "كارثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي أحمد شوبير ، تأخير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إعلان عقوبات نادي الزمالك بعد انسحابه في مباراة القمة امام الأهلي مساء الاثنين ، في استاد القاهرة الدولي .

وقال شوبير في برنامجه "ملعب أون" علي قناة أون سبورت ، أن العدالة البطيئة دائماً تكون كارثية ، مشيراً إلي أنه كان ينتظر قراراً اليوم لما حدث أمس ، والمشكلة أننا وضعنا قانوناً للرياضة ولكن بخاف ننفذه.

وأضاف شوبير ، "قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة السوبر المصري خرجت في منتصف الليل ومازالنا ننتظر قرارات مباراة أمس وهي مش محتاجة وقت كتير" .

وتابع أنه كنت أتمنى إصدار القرار النهائي حتى لا تتكاثر الأقاويل والأنباء حول الموقف، خاصة وأن عقوبة لجنة المسابقات واضحة وصريحة وهي خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب ، فلا داعي للتأجيل .

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