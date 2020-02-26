شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن تأخير عقوبات الزمالك : العدالة البطيئة "كارثية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامي أحمد شوبير ، تأخير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إعلان عقوبات نادي الزمالك بعد انسحابه في مباراة القمة امام الأهلي مساء الاثنين ، في استاد القاهرة الدولي .
وقال شوبير في برنامجه "ملعب أون" علي قناة أون سبورت ، أن العدالة البطيئة دائماً تكون كارثية ، مشيراً إلي أنه كان ينتظر قراراً اليوم لما حدث أمس ، والمشكلة أننا وضعنا قانوناً للرياضة ولكن بخاف ننفذه.
وأضاف شوبير ، "قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة السوبر المصري خرجت في منتصف الليل ومازالنا ننتظر قرارات مباراة أمس وهي مش محتاجة وقت كتير" .
وتابع أنه كنت أتمنى إصدار القرار النهائي حتى لا تتكاثر الأقاويل والأنباء حول الموقف، خاصة وأن عقوبة لجنة المسابقات واضحة وصريحة وهي خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب ، فلا داعي للتأجيل .
وعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جلسة اليوم بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أحداث مباراة القمة أمس بين الأهلى والزمالك، والتي تم إلغاؤها بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى استاد القاهرة، رغم تأخير المباراة لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف مساء بدلا من السابعة والنصف. وجاءت جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى أقيم مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.
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