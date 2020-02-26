شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التظلمات: من الوارد إلغاء عقوبات السوبر فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة ، إنه حال تظلم الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الانضباط بعد مباراة السوبر التي جمعت الفريقين في أبوظبي، فمن الوارد إلغائها أو تخفيفها.

وأوضح عادل الشوربجي في تصريحات تليفزيونية : "لم يتقدم الأهلي أو الزمالك بتظلم على قرارات لجنة الانضباط حتى الوقت الجاري".

وأتم: "من حق الأهلي والزمالك التظلم على قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء السوبر".

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