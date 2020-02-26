"كل واحد ونيته".. محمد شبانة يفسر غلاف الأهرام الرياضي عن القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوضح محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وسكرتير عام نقابة الصحفيين، ما يقصده من غلاف الإصدار الأخير من المجلة، والذي جاء في عنوانه "الرجال (الأهلي) الـ....... (الزمالك)".

ولم يحضر الزمالك لقاء القمة أمام الأهلي الذي أقيم على ملعب إستاد القاهرة يوم الإثنين الماضي، قبل أن يعلن حكم المباراة فوز الفريق الأحمر اعتباريًا.

وقال شبانة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "موقف الزمالك في مباراة الأهلي لم يكن مرضيًا، إدارة الأبيض بكاملها مسؤولة عن المشهد".

وأضاف: "الغلاف في أي مجلة عبارة عن فكرة، تعمّدت وضع كلمة الرجال على الغلاف، رأينا مشهدا عبثيا وتمت من خلاله إهانة المنظومة الرياضية، ولم يلق ترحاب جماهير الزمالك قبل جماهير الأهلي".

وأكد: "الزمالك لم يُجبر على اللعب بالصف الأول، والقرار كان للجهاز الفني".

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وأوضح: "المتلقي الذي تابع المباراة يضع مكان النقاط ما يراه مناسبا من وجهة نظره، سواء الشجعان أو المخطئين أو المجيدين وما إلى ذلك، (كل واحد ونيته)".

وأكمل: "الفكرة جائتني وأنا في السيارة وقت هطول الأمطار، ورأينا أنها مناسبة، فالغلاف لم يتضمن لفظا خارجا أو أي تجاوز ضد أي طرف، والغلاف لم يستغرق منا سوى خمس دقائق لتصميمه".

وواصل: "الذي رأى الغلاف مسيئا هو من رأى أن موقف الزمالك مسيء، أنا آخر واحد يمكن اتهامه بإثارة التعصب، من يقوم بمواقف سلبية تهين الكرة المصرية هو من يثير التعصب وليس أنا".

وأتم قائلا: "من وجهة نظري، يمكنني قول كلمة "المنسحبين" مكان النقاط على غلاف الأهرام الرياضي، نحن لا نهين أحدا لكن نحرص على خروج الفكرة بشكل بسيط للقراء".