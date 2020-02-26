النشرة الرياضية.. الأهلي يتحرك بشأن أحداث السوبر.. وبيان وزارة الرياضة عن القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث والمباريات الهامة، والتي جاء أبرزها اتخاذ الأهلي أولى خطواته القانونية بعد أحداث السوبر المصري، بجانب البيان الذي أصدرته وزارة الشباب والرياضة بشأن القمة بين الأهلي والزمالك.
الخليج 365 يستعرض أبرز أخبار أمس (الثلاثاء):
وزارة الرياضة تعلق على أحداث القمة في 3 نقاط
بعثة صنداونز تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
قبل مواجهتي دوري الأبطال.. ماذا قالت الصحف الأفريقية عن قمة الأهلي والزمالك؟
رسميًا.. الوداد يعلن تعاقده مع جاريدو خلفا لديسابر
الخليج 365 يكشف.. كواليس جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك بعد القمة
دوري الأبطال.. برشلونة يتعادل مع نابولي.. وبايرن يكتسح تشيلسي
"العقوبات جائرة".. أولى خطوات الأهلي القانونية بعد أحداث السوبر
رئيس لجنة التظلمات يكشف إمكانية تخفيف أو إلغاء عقوبات السوبر
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