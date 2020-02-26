رئيس لجنة التظلمات يكشف إمكانية تخفيف أو إلغاء عقوبات السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، إمكانية تعديل العقوبات التي صدرت بحق الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر الأخيرة، سواء بالتخفيف أو الإلغاء.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد قامت بتوقيع عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك بعد الأحداث المؤسفة بملعب استاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال الشوربجي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" "حتى مساء الأمس لم يصل اتحاد الكرة أي تظلم موجه للجنة الاستئناف، أن لم يتم اخطاري اذا كان الأهلي قد أرسل تظلمه أم لا".

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وأكمل "لن اتحدث عن قرار بعينه، لكن أي قرار يصدر يمكن التظلم فيه، ونتيجة أي تظلم لا تتعدى 3 نتائج، إما رفض التظلم وتأييد القرار، إما تخفيف القرار، أو يعدل بالإلغاء".

وتابع "من حق أي نادي التظلم ضد العقوبات خلال 10 أيام من تاريخ اصدار القرار، بعد ذلك لن يتم قبول التظلم، ووفقا للائحة الجديدة، يمكن التظلم أمام لجنة الانضباط".

واختتم "يتم دراسة التظلم واسبابه مع القرار الذي صدر وأسبابه أيضا وبعد ذلك يتم اصدار القرار النهائي سواء بتأييد العقوبات أو التخفيف أو الإلغاء".