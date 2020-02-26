الزمالك: لماذا نخاف من الأهلي وفزنا عليه منذ أيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:



استنكر أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، ما يُثار على أن فريقهم كان خائفًا من مواجهة نظيره الأهلي ضمن منافسات الدوري.

الزمالك كان قد قرر مواجهة الأهلي في لقائهما المؤجل من منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري بفريق الشباب ولكن تعطلت حافلته وأُحتسب اللقاء للأهلي.

أمير مرتضى منصور، أضاف خلال حوار مُسجل بثته فضائية الزمالك مساء اليوم الثلاثاء:"نخاف من من فريق فزنا عليه ببطولة وفزنا ببطولتين خلال الأسبوع الماضي".

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وتابع المشرف على الكرة في الزمالك:" تقدمنا بتظلم وحقنا محفوظ، فكما أجلت 3 مباريات باليوم ذاته في دوري الممتاز ب كنت أجلت هذه المباراة".

واستنكر المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إيقاف رئيس مجلس إدارة ناديه، قائلاً:"لماذا الإيقاف إذا افترضنا وجود تجاوز في حق محمد فضل فيحرك قضية أو يذهب للنائب العام ولكن في الملعب إذا حدث تجاوز من وجهة نظرك فأصدر حكمك كما حدث من قبل كاف تجاه مرتضى منصور".

وتطرق أمير مرتضى في حديثه لمباراة فريقه المقبلة أمام الترجي التونسي ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقوله:"لكل مباراة ظروفها والفريق يركز للظهور بصورة جيدة فالجميع لديه رغبة في الذهاب إلى أبعد نقطة بالبطولة ونتمنى أن يكون التوفيق لصالحنا".