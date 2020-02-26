منسق صنداونز: موسيماني شاهد 10 مباريات للأهلي.. ونخشى أزمة كهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد خالد علي منسق فريق صنداونز الجنوب إفريقي أن مدرب فريقه بيتسو موسيماني عكف على دراسة فريق الأهلي وشاهد 10 مباريات لبطل مصر.

ويستعد الأهلي لاستضافة صنداونز على استاد القاهرة يوم 29 فبراير الجاري بحضور 30 ألف مشجع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال خالد علي :"موسيماني شاهد أكثر من 10 مباريات للأهلي في الفترة الماضية، الإعداد للمباراة هذه المرة أكبر كثيراً لأن المنافس بحجم الأهلي".

وأضاف علي :"يعمل موسيماني على تأهيل فريقه نفسياً وبديناً حتى يكون في أتم الاستعداد لمواجهة النادي الأهلي، لأن هدفنا هو التتويج بالبطولة والفوز بكأس العالم للأندية".

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وتابع منسق صنداونز :"شاهدت مباراة السوبر المصري في أبوظبي بصحبة محلل الأداء، وجلس الأخير مع موسيماني ليشرح له نقاط القوة والضعوف في الفريق الأحمر".

وعن سبب إقامة لقاء العودة في الثالثة عصراً قال خالد علي :"لدينا مشكلة في المدينة بجنوب إفريقيا وهي أن التيار الكهربائي ينقطع كل 4 ساعات تقريباً، ولذلك خشينا التعرض لأزمة بسبب هذه المشكلة".

وتابع علي :"في الوقت نفسه أكد موسيماني أننا سنلعب عصراً لأن الأندية العربية تواجهنا مساءً في أيام رمضان، وهذا حق مشروع لنا أن نلعب عصراً لأنهم غير معتادين على الأمر".

وأنهى علي :"أرقام الأهلي في الدوري المصري مرعبة، الفوز بكل المباريات، وحتى في دوري الأبطال الفارق بينه وبين المتصدر نقطة وحيدة، وهذا يجعلنا حذرين لمواجهة الأهلي الذي بات مختلفاً عن الموسم الماضي".