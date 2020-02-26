العشري: المصري لديه طموح لعبور نهضة بركان في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن فريقه استعد جيدا لمواجهة نهضة بركان المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.
ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال العشري في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار، إن مواجهة نهضة بركان ستكون صعبة للغاية، لكن الفريق سيحاول اكمال مسيرته في البطولة بشكل جيد.
وأضاف، أن مباراة الذهاب مهمة والفريق أمامه الطموح لعبور تلك العقبة لاستكمال المشوار في الكونفدرالية.
واوضح، أن مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان ستكون على ملعب السويس، لكن حتى الآن لا يعلم عدد الحضور الجماهيري للفريق البورسعيدي.
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