محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
أصبح الألماني فيليكس بريش أكثر حكم أدار مباريات بدوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد إجمالي بلغ 57 مباراة قارية.
وكان فيليكس حكماً للنسخة قبل الماضية من لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفاز الأحمر بنتيجة (3-2).
وسجل بريش رقمه القياسي من خلال إدارته مساء اليوم الثلاثاء لمباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.
وتخطى بريش الرقم القياسي السابق الذي كان يقتسمه مع الحكم المعتزل دان كيم ميلتون نيلسن.
وأدار بريش مباراته الـ57 في دوري الأبطال منذ أول مباراة تولى إدارتها في البطولة وذلك خلال مواجهة ليفربول الإنجليزي مع إيندهوفن الهولندي في 2008.
وتولى الحكم الألماني مسئولية نهائي نسخة 2017 من دوري الأبطال الذي جمع بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
كما أدار بريش مباراة إشبيلية الإسباني مع بنفيكا البرتغالي في نهائي نسخة 2013 من الدوري الأوروبي كما عمل في كأس العالم 2014 و2018 وبعيدا عن مباريات الدوري الألماني، تولى بريش أيضا إدارة مباريات في دوري كوريا الجنوبية والدوري السعودي.
وقال بريش "كرة القدم في 2020 أسرع وأكثر قوة من 2008 بالنسبة لنا الحكام ، هذا يعني أنه لا يتوجب علينا فقط أن نكون أكثر لياقة بل أيضا أفضل جاهزية".
وجاءت أسوأ لحظة في مسيرة بريش في 2013 عندما منح باير ليفركوزن هدفا على ملعب هوفنهايم لأنه لم يلحظ أن ضربة رأس شتيفان كيسلينج سكنت المرمى من خلال فتحة موجودة في الشباك من الخارج.
لكن مواجهة نابولي وبرشلونة قد تكون الأخيرة في دوري أبطال أوروبا للحكم البالغ من العمر 44 عاما، في أخر موسم له على الصعيد الأوروبي لوصوله لسن التقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم الأهلي والزمالك السابق.. فيليكس بريش يدخل تاريخ دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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