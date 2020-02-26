رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة: من الوارد إلغاء عقوبات مباراة السوبر

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إنه حال تظلم الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الانضباط بعد مباراة السوبر التي جمعت الفريقين في أبوظبي، فمن الوارد إلغائها أو تخفيفها.

وأوضح عادل الشوربجي في تصريحات تليفزيونية: "لم يتقدم الأهلي أو الزمالك بتظلم على قرارات لجنة الانضباط حتى الوقت الجاري، من حق الأهلي والزمالك التظلم على قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء السوبر".

ويجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لتقرير مفصل وإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي

جمعت الأهلي والزمالك، وأقيمت باستاد محمد بن زايد بالإمارات وفاز بلقبها الزمالك بضربات الترجيح وما تبعها من خروج عن النص من قبل بعض لاعبي الفريقين والعقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة وأيضا بيان مجلس الزمالك وأيضا البيان الذي أصدره الأهلي وإرسال نسختين من كل بيان مع ترجمته للفيفا.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها يوم السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي

الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم و أيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

كما شملت إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما و تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.