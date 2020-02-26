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بايرن ميونخ يسحق تشيلسي على أرضه ووسط جمهوره بثلاثية في دوري الأبطال

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سحق بايرن ميونيخ نظيره   على ملعبه ووسط جمهوره بـملعب "ستافورد بريدج"، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن ذهاب منافسات دور الـ 16 من .

سجل سيرجي جنابري المتألق لاعب بايرن ميونيخ هدفين متتاليين، في الدقائق، 51 و54 على نحو الترتيب، ثم عزز روبرت ليفاندوسكي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 76.
تضمنت أحداث الشوط الأول هجمات عديدة

هددت مرمي الفريقين ، أبرزها رأسية توماس مولر التي أرتطمت قائم كالبييرو حارس مرمي تشيلسي في الدقيقة 34.

وقبلها إنحصرت الكرة في منتصف ملعب الفريقين ولكن سيطر الضيف بايرن ميونخ علي استحواذ ، وعاني صاحب الأرض تشيلسي من استخلاص الكرة في أغلب أحداث هذا الشوط، لينتهي سلبيًا دون

أهداف.

جاء الشوط الثاني مختلفًا تماما لصالح الضيوف حيث ضرب الفريق البافاري حصون تشيلسي على أرضه ووسط جمهوره بهدفين متتاليين، في 3 دقائق، عبر المتألق سيرجي جنابري بالدقيقة 51 و54.

حاول البلوز تدارك الموقف والتسجيل لكن حالت كل الفرص التي صنعها الفريق دون جدوى، قبل أن يتعرض ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي لطرد في الدقيقة 83.

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وسجل ليفاندوسكي هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة 76.

وستكون مباراة العودة بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، يوم 18 مارس من الشهر المقبل.

 

 

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