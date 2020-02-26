التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برشلونة ونابولي المثيرة بدوري أبطال أوروبا

تعادل فريق نابولي مع نظيره برشلونة بهدف لكلا الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سان باولو، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل ميرتينز لاعب نابولي الهدف الأول في الدقيقة 30، بعد تسديدة رائعة من المهاجم البلجيكي، هزت شباك البرسا، من تمريرة من زيلنسكي، ثم سجل جريزمان هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة يوم 18 مارس من الشهر

المقبل، على ملعب "كامب نو".

جاءت مجريات الشوط الأول حماسية للغاية، وسط تشجيع جماهير نابولي بملعب "سان باولو"،حاول برشلونة ضرب شباك مبكرًا لكن ظل دفاع نابولي صامدًا وصلبًا أمام ميسي وجريزمان، قبل أن يستطيع لاعبو الفريق المضيف استغلال خطأ من لاعب برشلونة، في الدقيقة 30، حيث خطف زيلنسكي الكرة سريعًا وقام بتمريرة عرضية لزميله

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ميرتينز، الذي سددها ببراعة داخل شباك البرسا.

شهد الشوط الثاني محاولات من لاعبو نابولي من أجل تعزيز النتيجة، لكن باتت بالفشل، وفي الدقيقة 55 أصيب ميرتينز صاحب هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد تدخل عنيف من سيرجيو بوسكيتس، بعدها بدقيقة سجل أنطوان جريزمان لاعب برشلونة هدف التعادل للبرسا.

بادر لاعبو برشلونة في اكثر من مناسبة من أجل تسجيل هدف التقدم على نابولي، لكن كان دفاع نابولي في الموعد، شهدت الدقائق الأخيرة أجواء عصيبة بين الفريقين، وطرد حكم اللقاء الألماني فيلكس بريتش، لاعبين من برشلونة، أرتورو فيدال، وبوسكيتس.