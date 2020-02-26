مؤمن سليمان يروى كواليس مواجهة الزمالك وصن داونز ودعاء موسيماني

روي مؤمن سليمان، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، كواليس المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره صن داونز في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2016.
وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق
وأوضح:" بين شوطي مباراة العودة أمام صن داونز بملعب برج العرب، وجدت موسميماني المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي يرفع يديه للمساء ويقول بالانجليزية (ياربي 45 دقيقة)"، مشيراً إلى أنه استشهد بهذه اللقطة للاعبيه ن أجل اتحفيزهم على التعويض في الشوط الثاني خلال تلك المباراة.
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