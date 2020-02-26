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المقاولون يؤدي مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأول في معسكره التدريبي الذي بدأه اليوم في مدينة الإسماعيلية.
ويستعد الفريق لخوض منافسات الدور الثاني للدوري ومن المقرر ان يتفق الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على خوض ودية أو

اكثر على ان يتم الحسم خلال ساعات.

ويستعد المقاولون لمواجهة المصري بالدوري الممتاز، يوم الأثنين الموافق، 2 مارس، ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

 

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