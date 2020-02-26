شاهد..بعد هدفه الرائع أمام برشلونة..خروج ميرتينز لاعب نابولي للإصابة

خرج درايس ميرتينز لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة، التي تقام على ملعب "سان باولو"، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
جاء ذلك بعد تدخل عنيفمن سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة على ميرتينز ليخرج الأخير مصابًا ويحل ميليك بديلا له في الدقيقة 55.
سجل البرسا هدفه التعادل بعد دقيقةمن خروج المهاجم البلجيكي، عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، وكان ميرتينز سجل هدفًا رائعًا خلال الشوط الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30.
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