احمد سمير مديرا لقطاع ناشئين الزمالك خلفا لأيمن عبد العزيز

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين احمد سمير مديرا لقطاع الناشئين بالنادي خلفًا لأيمن عبد العزيز. لأيمن عبد العزيز. وقال أحمد سمير بعد توليه المهمة :" مهمة ثقيلة ومسئولية كبيرة أتمنى أن أكون على قدرها". :" مهمة ثقيلة ومسئولية كبيرة أتمنى أن أكون على قدرها". ووجه سمير الشكر لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي على ثقته.

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