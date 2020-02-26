شاهد..جريزمان يسجل التعادل لبرشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

سجل فريق برشلونة هدف التعادل أمام نظيره نابولي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن ذهاب دور الـ16 من ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا جاء الهدف عبر الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة بعد تمريرة من نيلسون سيميدو، قام بترجمتها جريزمان داخل الشباك في الدقيقة 56. لاعب برشلونة بعد تمريرة من نيلسون سيميدو، قام بترجمتها جريزمان داخل الشباك في الدقيقة 56.

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