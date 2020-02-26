إنبي 2003 يسحق حرس الحدود بخماسية بدوري الجمهورية

حقق فريق الناشئين تحت 16 سنة مواليد 2003 فوزاً كبيراً، على نظيره حرس الحدود بخمسة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، ضمن مباريات الأسبوع الخامسة والعشرون لدورى الجمهورية.

تقدم إنبى بهدفه الأول عن طريق عمر رضا فى الدقيقة 18، وأضاف

خالد أحمد الهدف الثانى فى الدقيقة 34، وفى الشوط الثانى واصل إنبى سيطرته على اللقاء ليعزز هدفه الثالث عن طريق عمر رضا ، قبل أن يستفيق حرس الحدود ويحرز هدفين على التوالى فى الدقائق 63 و 71، ليستعيد بعدها إنبى سيطرته على زمام الأمور مرة أخرى ويحرز الهدف الرابع عن طريق خالد أحمد فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 82 يختتم أحمد حمادة هدف إنبى الخامس ، لتخرج المباراة بفوز غال وعزيز للفريق البترولى بمشواره ببطولة الجمهورية.

بتلك النتيجة يواصل الفريق البترولي تصدره لجدول مسابقة الجمهورية برصيد 48 نقطة ويأتى الزمالك فى المركز الثانى بنفس الرصيد 48 نقطة بعد فوزه اليوم على بيراميدز بهدف نظيف.