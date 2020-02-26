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أهداف مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ فى دوري أبطال أوروبا

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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وضع بايرن ميونيخ قدماً في الدور ربع النهائي من بفوزه اللافت على تشلسي بثلاثية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء 25-2-2020، في عقر دار الاخير ملعب “ستامفورد بريدج” في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وحافظ الفريق البافاري بالتالي على سجله المثالي في المسابقة القارية بتحقيقه فوزه السابع تواليا هذا الموسم.

وهي الخسارة الثالثة لاحد ممثلي الكرة الانجليزية في ذهاب هذا الدور، بعد سقوط حامل اللقب امام اتلتيكو مدريد الاسباني صفر-1 خارج ملعبه، وتوتنهام امام لايبزيج الالماني صفر-1 على ارضه.

تقدم جنابري بالهدف الاول لبايرن ميونخ فى الدقيقة 51، بعد عمل رائع وتمريرة ممتازة بدأها جنابري لليفا ثم قام الأخير بإعادة التمريرة للألماني الذي وضعها أمام الشباك المفتوحة.

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واضاف نفس اللاعب جنابري الهدف الثاني فى الدقيقة 54، وسط انهيار تمام لفريق لامبارد ليأتي ليفاندوفسكي من جديد ويصنع تمريرة للألماني الذي صوب زاحفة أرضية من داخل منطقة الجزاء بيسراه في الشباك.

ثم جاء الدور على البولندي ليفاندوفسكي ليختتم اهداف الباقاري فى الدقيقة 74، من صناغة اللاعب ديفيز بارساله عرضية نموذجية حوّلها “ليفا” بلمسة واحدة في المرمى.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 39 هدفاً في 33 مباراة في مختلف المسابقات، وفشل في زيارة الشباك في 7 مباريات فقط هذا الموسم.

إليكم أهداف مباراة وبايرن ميونخ فى دوري أبطال أوروبا 

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