برشلونة ينجو من “جحيم” السان باولو أمام نابولي

حل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نابولي في ملعب “سان باولو” ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، تقدم نابولي في الشوط الأول عبر ميرتينس، ثم تكفل جريزمان بتعديل النتيجة في الشوط الثاني.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة نابولي فريق برشلونة في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان باولو”، بإدارة من الحكم الألماني “فيليكس بيريش”.

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وتقدم نابولي بالهدف الوحيد في المباراة خلال الشوط الأول، عبر الهدّاف التاريخي للفريق في كل البطولات “ديريس ميرتينز” بتصويبة مركونة على طريقة زميله إنسيني، لم يفعل لها تير شتيجن أي شيء سوى المشاهدة.

وبعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، استطاع البلاوجرانا تسجيل هدف التعادل عبر الفرنسي “أنطوان جريزمان”.