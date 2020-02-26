جدول رواتب لاعبي برشلونة في موسم 2019-202

تواصل إدارة نادي برشلونة للموسم الثاني على التوالي، رحلتها من أجل التخلص من الرواتب الضخمة داخل الفريق الأول، وهذا لتفادي خرق قوانين اللعب المادي النظيف.

واعترف رئيس البلاوجرانا “جوزيب ماريا بارتوميو” أن الفريق بعيد تمامًا عن أي مشاكل مادية، ولكنه أصر وفق التقارير الصحفية على أن النادي بحاجة للتخلص من بعض الرواتب المرتفعة داخل الفريق.

وبدأت تلك الحملة بالتخلي عن النجم البرازيلي “فيليب كوتينو” الذي كان يتقاضى راتبًا يتجاوز الـ200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بعد قدومه من ليفربول، وتمن إعارته لمدة عامين إلى بايرن ميونخ، مع عدم تحمل راتبه.

وارتبط أكثر من لاعب بمغادرة برشلونة في يناير، وعلى رأس هؤلاء ثنائي وسط الميدان “إيفان راكيتيتش” و”أرتورو فيدال”، ولكن نظرًا لحاجة الفريق الأول لهما، وقدوم جهاز فني جديد، تقرر الإبقاء عليهما حتى صيف 2020.

ويبقى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” هو صاحب أعلى راتب داخل برشلونة، وعلى مستوى العالم، حيث يقبض بشكل أسبوعي راتبًا قيمته مليون و224 ألف جنيه استرليني، بمجموع 40 مليون يورو سنويًا.

إليكم رواتب نجوم برشلونة لموسم 2019-20

مارك أندريه تير ستيجن | £ 90،000

نيلسون سيميدو | £ 60،000

جيرارد بيكيه | £ 220،000

كليمنت لينجليت | £ 45،000

جوردي ألبا | £ 150،000

صموئيل امتيتي | 210،000 £

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إيفان راكيتيتش | 230،000 £

سيرجيو بوسكيتس | 260،000 £

آرثر ميلو | 85،000 £

سيرجي روبرتو | 170،000 £

فرينكي دي جونج | 360،000 £

ارتورو فيدال | 155،000 £

لويس سواريز | 405،000 £

ليونيل ميسي | 1.224.000 £

عثمان ديمبيلي | 210،000 £

أنطوان جريزمان | 346،000 £

انسو فاتي | 17،138 £