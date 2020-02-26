بايرن ميونخ يصدم تشيلسي بثلاثية نظيفة

وضع بايرن ميونخ قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار الكبير على مضيفه تشيلسي (3-0)، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب دور الـ16، الثلاثاء.



وسجل ثلاثية بايرن كل من، سيرجي جنابري (51 و54) وروبرت ليفاندوفسكي (76)، ليلامس العملاق البافاري دور الـ8 قبل مباراة الإياب، التي سيخوضها على ملعبه أليانز أرينا، يوم 18 مارس/آذار المقبل.



وشكل بايرن الخطورة الأولى في المباراة، عبر توماس مولر في الدقيقة الأولى، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء بين يدي كاباييرو.



وأتى الرد من خلال مونت، الذي انطلق من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، وسدد إلى جوار القائم في الدقيقة التاسعة.



وانفرد ليفاندوفسكي بكاباييرو في الدقيقة 15، بعد بينية مميزة من تياجو ضربت دفاعات تشيلسي، إلا أن الحارس الأرجنتيني تألق أمام تسديدة المهاجم البولندي، وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.



ومن جديد تألق كاباييرو، بعدما مرر مولر كرة سحرية جعلت ليفاندوفسكي منفردا في الدقيقة 27، إلا أن حارس البلوز تصدى للقناص البافاري.



وواصل بايرن زحفه تجاه مرمى البلوز، بتسديدة رائعة من مولر في الدقيقة 29، مرت بقليل إلى جوار القائم.



وارتقى مولر في الدقيقة 35 لكرة عرضية من ليفاندوفسكي، مسددًا رأسية متقنة اصطدمت بالعارضة.



وتلاعب ألونسو ببافارد في الدقيقة 43، وسدد كرة أرضية تصدى لها نوير بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48، انفرد مونت بنوير، وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس الألماني، وتابعها باركلي بتصويبة قوية أبعدها نوير من جديد.



وافتتح بايرن ميونخ التسجيل في الدقيقة 51، بعدما مرر جنابري الكرة لليفاندوفسكي في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ليعيدها المهاجم البولندي إليه من جديد، ليسدد الألماني مباشرة في الشباك الخالية.



وانهار تشيلسي بعدها، حيث تمكن بايرن من تعزيز تقدمه بلقطة مشابهة للهدف الأول، بعما تبادل جنابري الكرة مع ليفاندوفسكي من جديد، لينطلق الألماني في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، ويسدد كرة أرضية فشل كاباييرو في التصدي لها، في الدقيقة 54.



وكان جنابري قريبا من تسجيل الهاتريك، في الدقيقة 59، بعدما تلقى عرضية من مولر، ليسدد كرة مباشرة بيمناه علت العارضة.



وتدخل لامبارد في الدقيقة 61، بإجراء تبديلين دفعة واحدة، بنزول كل من أبراهام وويليان على حساب جيرو وباركلي ، وتبعه فليك بالتبديل الأول لبايرن، في الدقيقة 66، بدخول كوتينيو بدلا من كومان المصاب.



ودفع لامبارد بورقته الأخيرة في الدقيقة 73، بنزول بيدرو على حساب أزبلكويتا.



وأضاف بايرن الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد انطلاقة مميزة من ديفيز في الجانب الأيسر، تلاعب خلالها بكريستينسن، ليمرر كرة سحرية لليفاندوفسكي أمام المرمى، ليطلق الأخير رصاصة الرحمة.



وازدادت معاناة تشيلسي بطرد ألونسو في الدقيقة 83، بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار، التي أظهرت اعتداءه بدون كرة على ليفاندوفسكي، وبعدها دفع مدرب بايرن بتوليسو على حساب جنابري.



وفي الدقيقة 90 أجرى فليك التبديل الثالث، بنزول جوريتسكا محل تياجو، لينتهي اللقاء بعدها بفوز العملاق البافاري بثلاثية نظيفة.



المصدر: موقع كورة