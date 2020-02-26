رياضة | فيروس كورونا يهدد كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يهدد كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة هامة وقوية تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونه، في الكلاسيكو المنتظر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونه في الدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 1 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

حيث يعيش العالم بأكمله حالة من القلق الشديد خلال هذه الأيام، بعد إنتشار فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من دول العالم.

كورونا يهدد النشاط الكروي في إيطاليا

Advertisements

وأدى إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا إلى إلغاء عدد من المباريات، مع إعلان موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في موعدها بدون جماهير.

الحالة الأولى في إسبانيا

حيث أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا عن إنتشار أول حالة من فيروس كورونا في إحدى الأقاليم القريبة من إقليم كتالونيا.

وبعد إنتشار كورونا في إسبانيا، إنضمت إسبانيا إلى كل من إيطاليا، كرواتيا، والنمسا.

ظهور الفيروس في برشلونة، قد يلقي بظلاله على كرة القدم الإسبانية، من أجل تأجيل الكلاسيكو المنتظر في الجولة المقبلة من الليجا.

فهل سيتم تأجيل الكلاسيكو بسبب كورونا، أم سيتم لعب المباراة بدون جماهير مثل كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان؟