رياضة | رئيس لجنة التظلمات يعلن مفاجآة بشأن عقوبات مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة التظلمات يعلن مفاجآة بشأن عقوبات مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجآة تخص عقوبات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، إنه حال تظلم الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الانضباط فمن الوارد إلغائها أو تخفيفها.

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وأوضح عادل الشوربجي في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "لم يتقدم الأهلي أو الزمالك بتظلم على قرارات لجنة الانضباط حتى الوقت الجاري".

وأتم: "من حق الأهلي والزمالك التظلم على قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء السوبر"