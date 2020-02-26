رياضة | الأفضل والأسوأ.. تقييم لاعبي نابولي وبرشلونة بعد لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأفضل والأسوأ.. تقييم لاعبي نابولي وبرشلونة بعد لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت منذ قليل أحداث مباراة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نابولي الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب "سان باولو" معقل فريق نابولي.

تقدم النجم البلجيكي ديريس ميرتنز لنابولي في الدقيقة 30، قبل أن يسجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التعادل للفريق الكتالوني في الدقيقة 57.

تقييم لاعبي برشلونة ونابولي

ووفقاً لشبكة "هو سكورد" العالمية المتخصصة في الإحصائيات، حصد النجم البلجيكي ديريس ميرتنز على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين، حيث حصل على تقييم 7.8، نظراً لآدائه الكبير في اللقاء، وتسجيله هدف نابولي من تسديدة رائعة>

وجاء في المركز الثاني نجم برشلونة ليونيل ميسي، والذي حصل على 7.5 نظراً لآدائه المتميز في اللقاء.

وجاء في المركز الثالث زميله أنطوان جريزمان، والذي حصل على 7.1 نظراً لتسجيله هدف فريقه الوحيد، وفيما يلي التقييم الكامل لنجوم الفريقين، وفقاً لهو سكورد.

برشلونة

1- مارك أندريه تير شتيجن (6.4)

2- نيلسون سيميدو (7.3)

3- جيرارد بيكيه (6.6)

4- صامويل أومتيتي (6.5)

5- جونيور فيربو (6.4)

6- إيفان راكيتيتش (6.3)

7- سيرجي بوسكيتس (6.8).

8- آرثر ميلو (6.1)

9- فرامكي دي يونج (6.8)

10- ليونيل ميسي (7.5)

Advertisements

11- أنطوان جريزمان (7.1)

12- أنسوا فاتي (6.1)

13- أرتورو فيدال (5.8).

نابولي.

1- دافيد أوسبينا (6.2)

2- ماريو روي (6.6)

3- نيكولا ماكسيموفيتش (6.5)

4- كوستاس مانولاس (5.9).

5- جيوفاني دي لورينزو (6.2)

6- آلان (6.1)

7- دييجو ديمي (6.5)

8- بيتور زيلنسكي (6.8)

9- فابيان رويز (6.5)

10- خوزيه كاييخون (6.2)

11- لورينزو إنسيني (6.8)

12- ماتيو بوليتانو (6)

13- أركاديوس ميليك (6.4)

14- ديريس ميرتنز (7.8).