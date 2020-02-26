رياضة | ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يحافظ على الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يحافظ على الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات اليوم الثلاثاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهد مبارتين قويتين، هما برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني

حيث تمكن برشلونة من إجبار نابولي على التعادل بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو، في إنتظار الحسم في معقل الكامب نو.

بينما حقق بايرن ميونخ فوز مهم على تشيلسي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

1- روبرت ليفاندوفسكي.. 11 هدفاً.

2- إرلينج براوت هالاند.. 10 أهداف.

3- ميسلاف أورشيتش.. 7 أهداف.

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4- بلال عمراني.. 6 أهداف.

5- درايز ميرتينز.. 6 أهداف.

6- هاري كين.. 6 أهداف.

7- كيليان مبابي.. 5 أهداف.

8- ماورو إيكاردي.. 5 أهداف.

9- ممفيس ديباي.. 5 أهداف.

10- رحيم ستيرلنج.. 5 أهداف.