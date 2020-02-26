رياضة | برشلونة يعود من نابولي بتعادل ثمين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعود من نابولي بتعادل ثمين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق برشلونة الإسباني بتعادل ثمين أمام مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي شهدها ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي، لحساب ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم البلجيكي ديريس ميرتنز لأصاحب الأرض في الدقيقة 30 من عمر شوط المباراة الأول، وسجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بدأ الشوط الأول بسيطرة كتالونية على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى دافيد أوسينا حارس نابولي.

وإعتمد كيكي سيتين على تواجد رباعي في وسط لميدان مكون من سيرجي بوسكيتس وفرانكي دي يونج وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش، وذلك من أجل بسط السيطرة على وسط الملعب.

في المقابل، ترك جينارو جاتوزو الإستحواذ لبرشلونة، معتمداً على الهجمات المرتدة التي يقودها الجناحان جوزيه كاييخون يميناً ولورينزو إينسيني يساراً.

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جاء هدف المباراة الأول من إحدى الهجمات المرتدة، حين مرر بيتور زيلنسكي كرة جميلة لميرتنز، ليسددها في المرمى، في كرة لم يحرك لها تير شتيجن ساكناً.

مر الشوط الأول دون وجود تهديد حقيقي لبرشلونة، لينتهي بتقدم نابولي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني هاجم برشلونة بضراوة، لكن دون تهديد حقيقي، إلى أن جاءت الدقيقة 57، ليمرر سيميدو كرة عرضية قابلها جريزمان في المرمى مسجلاً هدف التعادل.

نشط لاعبو نابولي بعد الهدف كثيراً، وإنقذ تير شتيجن مرماه من عدة فرص محققة كانت كفيلة بتغيير النتيجة لمصلحة نابولي.

شهدت المباراة طرد التشيلي أرتورو فيدال بسبب الإعتراض، بعد حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم الألماني فيليكس برايش في الدقيقة 89، الذي أطلق صافرة نهاية المباراة بعدها بدقائق قليلة، معلناً إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.