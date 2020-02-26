رياضة | صن داونز يفاجئ الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صن داونز يفاجئ الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بقوة لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

وقال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ان المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، درس النادي الأهلي بقوة.

وتابع خالد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان: "ندرس الأهلي من قبل إجراء القرعة وتوقعنا مقابلته مجددا، ولدينا 10 شرائط للأهلي وندرسه بقوة"

وأضاف: "أزمة القمة بانسحاب الزمالك لا تشغلنا فلدينا مباريات مسجلة عديدة للأهلي، أما عن هزيمة الخماسية فإنها لن تتكرر"