رياضة | أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 25 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي مواجهة البارسا لفريق نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 25 - 2 - 2020 :-

- صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

كشف موقع (لو10 سبورت) الفرنسي، عن إمكانية عقد صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان في الصيف المقبل، وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن الأوروجوياني جودين مدافع إنتر ميلان، يسعى لإقناع نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، بالانتقال إلي الإنتر في الصيف المقبل، على خلفية علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعهما منذ تواجدهما سويًا في أتلتيكو مدريد.

- 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

أشارت للصحيفة الإنجليزية "ديلي ميل" إلى ان إدارة نادي برشلونة تتجه الى تقديم عرض لضم السنغالي ساديو ماني مقابل 225 مليون باوند، وتابعت الصحيفة ان برشلونة سيجبر على دفع 89 مليون باوند اكثر من سعر اي لاعب لنادي ليفربول في سوق الانتقالات، بعد ضمه فيليب كوتينيو لاعب البرازيلي السابق للريدز. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة "الريدز" وضعت بندا في عقد فيليب كوتينيو لدى انتقاله إلى برشلونة مقابل 142 مليون جنيه إسترليني (184 مليون دولار تقريبا)، يلزم "البلوغرانا" بدفع 89 مليون إسترليني إضافية عند ضم أي لاعب من ليفربول.

- نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويتمنى اللعب مع ميسي

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كشف النجم البرتغالي لعب خط وسط ​مانشستر سيتي​، ​برناردو سيلفا​، بطموحه في اللعب بجوار ​ليونيل ميسي ​نجم ​برشلونة، ويتمنى برناردو سيلفا في اللعب ضد فريق ​ريال مدريد​ في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر في ملعب النستياجو برنابيو، لكن سيلفا لا ينظر إلى ريال مدريد كأحد الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر هذا الموسم، وقد فضل برشلونة، ​باريس سان جيرمان​ وفريقه مان سيتي للفوز بالبطولة.

- تصريح ناري من أسطورة نابولي السابق إلى ميسي

وجه نجم نابولي الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل ريكاردو دي بريتو "أليماو" تصريحا نارياً لنجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قبل ساعات من لقاء برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، وصرح أليماو أن ماردونا يمتلك أفضلية طفيفة على أسطورة برشلونة، مبرراً ذلك بفشل ميسي في تحقيق بطولة لمنتخب بلاده، وقال أليماو لردايو ماركا: "مارادونا قدم عطاءات لمنتخب الأرجنتين أكثر من ميسي".

- ليفربول يصدم برشلونة في نجومه

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن أن ليفربول قرر حماية نفسه برشلونة لضمان عدم رحيل نجومه غلى البرسا بعدما حصل الأخير على توقيع فيليب كوتينيو في عام 2018، وأضافت أن ليفربول أدرج ليفربول بندًا في صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة، يفيد أن يدفع الفريق الكاتالوني 100 مليون يورو (89 مليون جنيه إسترليني) عن أي لاعب آخر للريدز إذا أرادوا التوقيع معه قبل عام 2020.

- بوسكيتس يغيب عن مباراة الإياب ضد نابولي

تلقي فريق برشلونة خبرا صادما بغياب سيرجو بوسكيتس عن مباراة الإياب ضد نابولي في ملعب الكامب نو بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب على ملعب السان باولو.