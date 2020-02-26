رياضة | قرار جديد.. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عقوبة الزمالك بعد فضيحة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد.. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عقوبة الزمالك بعد فضيحة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على عدم إصدار قرارات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري بعد عدم حضور نادى الزمالك لملعب القاهرة الدولى ومواجهة النادي الأهلي، لما بعد مباريات الفريقين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادى الزمالك امس، لم يحضر لستاد القاهرة الدولى لمواجهة النادي الأهلي بينما حضر الأحمر، وقام الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا بإنهاء المباراة بعد 20 دقيقة فقط من تواجد الاهلي داخل ملعب اللقاء.

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وسيكون بنسبة كبيرة إعلان القرارت الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك عقب مواجهتى الاهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والزمالك والترجي التونسي من مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لهما الجمعة والسبت.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أصدر بيان امس وجاء بيان اتحاد الكرة، كالأتي :" نأسف لهذا المشهد وستطبق اللائحة".

وتابع الاتحاد في بيانه المقتضب: "علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".