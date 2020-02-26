رياضة | أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: رسالة جديدة من مرتضى منصور.. أزمة جديدة قبل مواجهة الترجي.. خدعة جديدة من الزمالك بشأن شيكابالا

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أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: رسالة جديدة من مرتضى منصور.. حسم موقف نجم الفريق من مواجهة الترجي.. خدعة جديدة من الأبيض بشأن شيكا

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 25 فبراير العديد من الأخبار الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها رسالة جديدة من مرتضى منصور وحسم موقف نجم الفريق من ماوجهة الترجي وخدعة جديدة من الأبيض بشأن شيكا وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يؤكد جاهزية نجم الفريق لمواجهة الترجي

شارك ثنائي فريق الزمالك محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء والتي اقيمت على ملعب النادي بميت عقبة.

وسبق واشتكى الثنائي من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية قبل أن يتماثلا للشفاء بشكل كامل مع الفريق.

كارتيرون يريح ثلاثي الفريق

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامج خاص للثلاثي يوسف إبراهيم أوباما وطارق حامد وحازم إمام قبل لقاء الترجي التونسي الجمعة المقبل بدوري أبطال افريقيا.

ولم يشارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق اليوم وخاضوا تدريبات منفردة في صالة الجيم لتجهيزهم وتجنب الإرهاق والاجهاد عليهم بسبب ضغط اللقاءات خلال الفترة الماضية.

الزمالك يفتعل أزمة جديدة قبل مواجهة الترجي

رفض مسئولو نادي الزمالك حضور الوايت نايتس مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار إدارة الزمالك لتجنب الأزمات والمشاكل بسبب ما أثير من الرابطة خلال مباراة مازيمبي ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة الافريقية.

اخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك عقب الانسحاب من مباراة القمة

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عقد جلسة مع مع لاعبي الفريق الأبيض، اليوم الثلاثاء، تحدث خلالها عن أهمية مباراة الترجي التونسي المقبلة.

وحفز رئيس الزمالك لاعبيه، وطالبهم بعدم التركيز في الأحداث التي صاحبت مباراة القمة، التي كانت مقررة أمس، مؤكدا عدم تعرض فريقه لخصم أي نقاط.

عضو مجلس الزمالك يكشف تفاصيل هجوم الأهلي على شيكابالا

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كشف أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن ما دار من جانب جماهير الأهلي في مباراة القمة بالسوبر المصري الماضية.

وأكد أن شيكابالا تعرض لهتافات عنصرية من جانب جماهير النادي الأهلي منذ بداية اللقاء بشكل غريب.

موعد وصول حكام مباراة الزمالك والترجي

يصل الحكم المغربي رضوان جيد إلى القاهرة مساء غدا الأربعاء بعد تكليفه بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتكون الطاقم من رضوان جيد كحكم ساحة مع كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

أخبار نادي الزمالك اليوم

خدعة من الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

لجأ مسؤولو نادي الزمالك إلى خدعة جديدة للهروب من معاقبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأبيض بسبب ما بدر منه في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بدولة الإمارات.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أنه على الرغم من تصريحات إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية بشأن توقيع عقوبات مالية على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بعد أحداث مباراة السوبر المصري الأخيرة الإ أن الحقيقة غير ذلك.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول شيكابالا على قيمة مكافأة السوبر المصري الأخيرة مع باقي اللاعبين في الساعات الماضية عقب جلسة مرتضى منصور معهم أمس قبل مباراة القمة وبدون أن يتم توقيع أي عقوبات مالية عليه.

رسالة شيكابالا إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على توجيه كلمة لزملائه على هامش مران اليوم لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء الترجي التونسي.

وشدد شيكا على لاعبي الزمالك بطي صفحة الفترة الماضية ووضع كل تركيزهم في لقاء الترجي وضرورة تحقيق فوز مريح لتسهيل مهمة الفريق قبل لقاء الإياب.

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجم الفريق لمواجهة الترجي

نفذ محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي وضعه الجهاز الفني له بسبب الإصابة التي سبق وتعرض لها قبل لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.

وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم في صالة الجيم وفقًا للبرنامج المحدد له لسرعة عودته إلى الملاعب في الفترة المقبلة.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.