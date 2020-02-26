رياضة | تامر أمين عن عدم حضور الزمالك مباراة القمة: "احنا مفضوحين من امبارح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر أمين عن عدم حضور الزمالك مباراة القمة: "احنا مفضوحين من امبارح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب الإعلامي تامر أمين، على عدم حضور نادي الزمالك مبراة القمة 118 بينه وبين النادي الأهلي ضمن الدوري المصري أمس، مشيرا إلى أن الكرة المصرية تشهد حالة فوضوية.

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن ما يحدث حالة طبيعية بسبب الانفلات الذي تشهده كرة القدم، معقبا: "كل الرياضات ماشية صح ماعدا كرة القدم، المصريين ناموا متنكدين إمبارح بسبب المباراة.. إحنا مفضحوين من امبارح".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، "فاض الكيل بما تفعله الكرة المصرية، والكل يستحق العقاب والحساب"، منوها بأنه إذا استمرت الكرة المصرية على هذا المنوال "قولوا السلام على الكرة المصرية".

