رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 25 / 2 / 2020:

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

خبر سار.. فايلر يستعد لصن داونز بالقوة الضاربة

أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن جاهزية نجم الفريق رمضان صبحي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ومن المقرر لها يوم السبت المقبل.

ويستضيف فريق الأهلي لنظيره صن داونز في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة بحضور 30 ألأف مشجع.

كما أكد الجهاز الطبي إن رمضان صبحي يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وتعافى تماما من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية ومشاركته فنية.

وأوضج الجهاز الطبي أن محمود عبد المنعم "كهربا" جاهز طبيا للمباراة امام صن داونز، ومشاركته بيد الجهاز الفني للفريق

وعلى الجانب الآخر، وصلت بعثة فريق صن داونز إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء للاستعداد قبل المباراة أمام الاهلي يوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

نشرة أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء

الأهلي يعاقب كهربا رسميا

أخطر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق بالعقوبة التي وقعها النادي ضده وفقا للائحة وقدرها خمسون ألف جنيه بسبب حصوله على بطاقة حمراء عقب مباراة السوبر المحلي التي أقيمت يوم الخميس الماضي وخسرها الفريق الأحمر أمام الزمالك بركلات الترجيح.

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واتفق عبد الحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة الأول علي معاقبة كهربا بعدما رأي الثنائي أنه كان من الضروري أن يتمالك اللاعب نفسه ولا يسمح بأن يدخل في مشادات مع لاعبي الخصم مهما وصل درجة استفزازهم له عقب تعدي ثنائي الزمالك طارق حامد وحازم امام عليه داخل الملعب.

وأخطر عبد الحفيظ الإدارة المالية التي قامت بخصم قيمة العقوبة من عقد اللاعب عن باقي الموسم الكروي الحالي.

نجم الأهلي يطير إلى ألمانيا للإطمئنان على إصابته

يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى العاصمة الألمانية برلين، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويطير حمدي فتحي لاعب الوسط إلى ألمانيا خلال ساعات قليلة، للإطمئنان على إصابته الأخيرة، والعرض على الطبيب المعالج، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات.

وكان حمدي فتحي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في المعسكر المغلق قبل الاستعداد لخوض مباريات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

ويستعد النادي الأهلي لاستضافة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت 29 فبراير الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

استقر السويسير رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على الخط الدفاعي للمارد الاحمر خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت المقبل الموافق 29 فبراير على ملعب ستاد القاهرة الدولي في قمة نارية.

ويتجه فايلر مدرب الأهلي للاعتماد على الرباعي "محمد هانى، وياسر إبراهيم، ورامى ربيعة، وعلى معلول" في الخط الدفاعي للفريق أمام صن داونز في المواجهة الإفريقية.

واشاد فايلر بالدور الذي قدمه الرباعي في مواجهة السوبر الماضية أمام الزمالك خاصة أداء ياسر إبراهيم والذي لعب دوراً مميزاً في الخط الدفاعي للأهلي